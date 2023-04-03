Amiro Amadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiro Amadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amiro Amadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amiro Amadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amiro Amadou 10 Temmuz 2002 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Benin,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amiro Amadou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS AGENTS CLUB yapmaktadır. Amiro Amadou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amiro Amadou'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amiro Amadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amiro Amadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amiro Amadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amiro Amadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart Alt.

1 Ocak 2018 yılında Erzgeb. Aue U17

1 Temmuz 2019 yılında VfR Aalen U19

25 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19

1 Ocak 2021 yılında SSV Ulm U19

17 Ağustos 2021 yılında FC Oberneuland

1 Temmuz 2022 yılında G. Halberstadt

31 Ocak 2023 yılında Regensburg II

Amiro Amadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amiro Amadou şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Holstein Quickborn (2006-2008), SV Bonlanden (2008-2009), TSV Bernhausen (2009-2012), SV Vaihingen (2012-2015), VfB Stuttgart (2015-12/2017), FC Erzgebirge Aue (1/2018-2019), VfR Aalen (2019-2020), Kickers Offenbach (2020-12/2020), SSV Ulm 1846 (1/2021-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.