Amirreza Rafiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirreza Rafiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirreza Rafiei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirreza Rafiei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirreza Rafiei 11 Nisan 2002 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیررضا رفیعی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirreza Rafiei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirreza Rafiei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirreza Rafiei'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amirreza Rafiei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirreza Rafiei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirreza Rafiei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirreza Rafiei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Moghavemat U19

20 Eylül 2020 yılında Saipa FC U21

31 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

12 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Amirreza Rafiei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirreza Rafiei şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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