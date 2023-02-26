Amit Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amit Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amit Cohen 21 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da עמית כהן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amit Cohen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guanabara Esportes SA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amit Cohen'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amit Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amit Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amit Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amit Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Raanana

5 Ağustos 2018 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Raanana

10 Eylül 2020 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Yehuda

2 Temmuz 2021 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2022 yılında Bnei Yehuda

23 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

Amit Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amit Cohen şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amit Cohen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Raanana

İsrail U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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