Amit Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amit Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amit Glazer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amit Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amit Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Glazer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amit Glazer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amit Glazer 30 Mayıs 2000 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עמית גלזר şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amit Glazer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amit Glazer'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amit Glazer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amit Glazer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Amit Glazer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amit Glazer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

11 Şubat 2021 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Amit Glazer kimdir

Amit Glazer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amit Glazer şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Amit Glazer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U19 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Amit Glazer nereli

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