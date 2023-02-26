Amit Meir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Meir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Meir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amit Meir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amit Meir 7 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da עמית מאיר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amit Meir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Amit Meir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amit Meir'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amit Meir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amit Meir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amit Meir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amit Meir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

3 Eylül 2020 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

12 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında Hapoel Haifa

Amit Meir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amit Meir şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amit Meir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Tel Aviv

İsrail U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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