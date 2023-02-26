Amit Suiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Suiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Suiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amit Suiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amit Suiri 20 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עמית סואירי şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amit Suiri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Amit Suiri'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Amit Suiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amit Suiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa
13 Ocak 2022 yılında Hapoel Acre
30 Haziran 2022 yılında Hapoel Haifa
Amit Suiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amit Suiri şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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