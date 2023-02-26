Amit Suiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Suiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amit Suiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amit Suiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.