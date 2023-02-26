Amit Yeverbaum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Yeverbaum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Yeverbaum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amit Yeverbaum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amit Yeverbaum 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עמית יברבאום şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amit Yeverbaum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL Sport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amit Yeverbaum'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amit Yeverbaum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amit Yeverbaum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amit Yeverbaum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amit Yeverbaum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2020 yılında H. Petah Tikva

13 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında H. Kfar Saba

13 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Amit Yeverbaum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amit Yeverbaum şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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