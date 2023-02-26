Amit Zenati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amit Zenati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amit Zenati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amit Zenati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amit Zenati 2 Nisan 1997 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עמית זנטי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amit Zenati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T.S.I Sport Management yapmaktadır. Amit Zenati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Amit Zenati'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amit Zenati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amit Zenati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amit Zenati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amit Zenati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

31 Ocak 2019 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

6 Ekim 2022 yılında M. Bnei Reineh

Amit Zenati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amit Zenati şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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