Amjhad Nazih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amjhad Nazih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amjhad Nazih kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amjhad Nazih ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amjhad Nazih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amjhad Nazih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amjhad Nazih

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amjhad Nazih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amjhad Nazih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amjhad Nazih 18 Ocak 2002 tarihinde Sète şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amjhad Nazih Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STC yapmaktadır. Amjhad Nazih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Amjhad Nazih'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amjhad Nazihboyu ve yaşı kaç

Amjhad Nazih Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amjhad Nazih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Amjhad Nazih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amjhad Nazih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes Olympique

Amjhad Nazih kimdir

Amjhad Nazih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amjhad Nazih şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Sète (2009-2017), Nîmes Olympique (2017-2020)

Amjhad Nazih Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U18 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amjhad Nazih nereli

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