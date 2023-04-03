Ammar Al Khaibari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Al Khaibari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Al Khaibari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ammar Al Khaibari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ammar Al Khaibari 3 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ammar Al Khaibari Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ammar Al Khaibari'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ammar Al Khaibari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ammar Al Khaibari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ammar Al Khaibari şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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