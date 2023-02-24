Ammar Djuderija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Djuderija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ammar Djuderija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ammar Djuderija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ammar Djuderija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Djuderija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ammar Djuderija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Djuderija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Djuderija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Djuderija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Djuderija 6 Ağustos 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ammar Đuderija şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Djuderija Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ammar Djuderija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar Djuderija'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ammar Djuderija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Djuderija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ammar Djuderija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Djuderija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2019 yılında Sarajevo U19

13 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik U19

13 Temmuz 2021 yılında FK Gorazde

10 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

Ammar Djuderija kimdir

Ammar Djuderija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Djuderija şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ammar Djuderija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U18 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Ammar Djuderija nereli

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