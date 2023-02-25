Ammar El Orfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar El Orfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar El Orfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar El Orfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar El Orfi 3 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar El Orfi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ammar El Orfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar El Orfi'nin NC Magra ile sözleşmesi 13 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Ammar El Orfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar El Orfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ammar El Orfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar El Orfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında USM Alger

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

9 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Ammar El Orfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar El Orfi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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