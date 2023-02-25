Ammar Oukil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Oukil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Oukil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Oukil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Oukil 7 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Oukil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar Oukil'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ammar Oukil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Oukil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ammar Oukil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Oukil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2019 yılında WA Tlemcen

1 Ekim 2020 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Ammar Oukil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Oukil şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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