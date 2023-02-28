Ammar Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ammar Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ammar Ramadan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ammar Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ammar Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Ramadan 5 Ocak 2001 tarihinde Edlib şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suriye uyrukludur.Gerçek adı da عمار مناف رمضان / Ammar Manaf Ramadan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Ramadan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ammar Ramadan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar Ramadan'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ammar Ramadan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ammar_ramadan10/

Ammar Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ammar Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Juventus U17

14 Şubat 2019 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

28 Ocak 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros II

6 Eylül 2021 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

22 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

Ammar Ramadan kimdir

Ammar Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Ramadan şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jableh, Cimiano

Ammar Ramadan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suriye U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ammar Ramadan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Yazar Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Murat Akan'nın biyografisi
Yazar Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Murat Akan'nın biyografisi
Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vantruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vantruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathanael Mbourou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathanael Mbourou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dobrivoj Rusov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dobrivoj Rusov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dobrivoj Rusov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dobrivoj Rusov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi