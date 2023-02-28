Ammar Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Ramadan 5 Ocak 2001 tarihinde Edlib şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suriye uyrukludur.Gerçek adı da عمار مناف رمضان / Ammar Manaf Ramadan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Ramadan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ammar Ramadan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar Ramadan'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ammar Ramadan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ammar_ramadan10/

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Ammar Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ammar Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Juventus U17

14 Şubat 2019 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

28 Ocak 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros II

6 Eylül 2021 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

22 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

Ammar Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Ramadan şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ammar Ramadan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jableh, Cimiano

Suriye U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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