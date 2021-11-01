Amme Hukuku ne demek, TDK'ya göre Amme Hukuku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amme hukuku ne demek? Amme hukuku TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amme hukuku kelimesi. Peki amme hukuku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amme hukuku nedir, amme hukuku kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMME HUKUKU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amme hukuku kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre amme hukuku kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kamu hukuku

