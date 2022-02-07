Amnezi ne demek, TDK'ya göre Amnezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amnezi ne demek? Amnezi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amnezi kelimesi. Peki amnezi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amnezi nedir, amnezi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMNEZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amnezi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amnezi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amnezi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bellek yitimi

