Amon Nii Kalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amon Nii Kalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amon Nii Kalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amon Nii Kalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amon Nii Kalala 29 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amon Nii Kalala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Amon Nii Kalala'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amon Nii Kalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amon Nii Kalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amon Nii Kalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amon Nii Kalala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında FC Samartex

15 Ekim 2021 yılında Gold Stars FC

Amon Nii Kalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amon Nii Kalala şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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