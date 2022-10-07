Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Tanımı;

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Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi Maaşları

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.70

Meslek Adı :

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Amonyum nitrat, kireç ve suyu işleme tabi tutmak suretiyle amonyum nitratlı gübre imal eden bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin haznesine belirli oranda amonyum nitrat, kireç ve su doldurmak,

b) Gerekli ayarları yapıp, karıştırıcıyı çalıştırmak

, c) Karıştırıcıya sıcak buhar sevketmek,

d) Tesisin otomatik çalışmasını gösterge ve kontrol panolarından kontrol etmek,

e) Belirli zamanlarda karışımdan numune alarak tane büyüklüğünü ve nem durumunu kontrol etmek,

f) Gerekirse, ayarları yeniden düzenlemek,

g) Karıştırıcıda oluşan maddeyi pişirme kazanlarında belirli eleklerden geçirmek,

h) Elenen gübrenin rutubetlenmesini önlemek için demir nitrat veya kireç pudrasıyla kaplamak,

i) İmal edilen gübreyi depolara sevketmek,

j) Amonyum nitratlı gübre imal eden bir tesis üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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