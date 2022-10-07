Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi görev tanımı nedir, Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi ne iş yapar, Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Tanımı;

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Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Maaşları

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.69

Meslek Adı :

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirli oranlarda gaz, sıvı veya katı maddeleri kimyasal reaksiyonlara tabi tutarak, amonyum sülfat gübresini hazırlayan bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesisin otomatik çalışmasına nezaret etmek,

b) Isı, basınç ve reaksiyona tabi tutulan kimyasal maddeleri göstergelerden kontrol etmek,

c) Muayyen zamanlarda reaksiyon kazanlarından numune almak,

d) Numuneyi kimyasal kontrollerden geçirerek kıvamını tespit etmek,

e) Kontrol neticelerine göre kazanlara kimyasal maddelerin giriş ve çıkışını ayarlamak,

f) İmalatın belirli safhasında ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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