Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı mesleği için “7127.08” kod olarak kullanılır iken Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.54” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu “8131.69” olarak belirlenmiştir.

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