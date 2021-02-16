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Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu ile Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni, Çiftlik Yöneticisi, Diğer İnşaat Mühendisleri vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı mesleği için “7127.08” kod olarak kullanılır iken Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.54” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi Meslek Kodu “8131.69” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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