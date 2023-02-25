Amor Layouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amor Layouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amor Layouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amor Layouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amor Layouni 3 Ekim 1992 tarihinde Falun şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Tunus,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Amor Yonas Layouni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amor Layouni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Amor Layouni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amor Layouni'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amor Layouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/layouniamor/

Amor Layouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amor Layouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amor Layouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amor Layouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Falu FK

15 Temmuz 2013 yılında Brage

1 Ocak 2016 yılında Degerfors

31 Mart 2017 yılında Elverum

21 Temmuz 2017 yılında Bodø/Glimt

17 Eylül 2019 yılında Pyramids FC

25 Ocak 2021 yılında Vålerenga

7 Şubat 2023 yılında Western Sydney

30 Haziran 2023 yılında Vålerenga

Amor Layouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amor Layouni şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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