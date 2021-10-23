Amorf ne demek, TDK'ya göre Amorf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amorf ne demek? Amorf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amorf kelimesi. Peki amorf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amorf nedir, amorf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMORF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amorf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amorf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amorf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçimsiz

