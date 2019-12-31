Amorti bilet nedir? Amorti rakamları 2021 kaç? Milli Piyango açıklandı mı? En çok amorti vuran numaralar

Amorti bilet nedir? Amorti rakamları 2021 kaç? Belli oldu mu? Milli Piyango açıklandı mı? soruları internet ortamında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği Milli Piyango İdaresinin yılbaşı çekilişi başladı. Büyük ikramiye ve amorti 31 Aralık akşam saatlerinde belli olacak. Büyük ikramiyenin çekilmesi ile 100 milyon TL'lik büyük ödül ve amorti rakamları belli olacak. Aynı zamanda amorti, ile vatandaşlar satın aldığı bilet tutarını da kazanacak.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturaca olan ve piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlenmektedir.

Milli Piyango bileti amorti parası nereden alınır? | Teselli ikramiyesi nereden alınır 2021

AMORTİ RAKAMLARI 2021 KAÇ?

Milli Piyango amorti numaraları yapılan çekilişlerin ardından sayfamızdan eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemek istiyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

Tam biletler 100 TL,

Yarım biletler 50 TL ve

Çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

31 Aralık 2021 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.

Milli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler

BİLETİN ARKASINA İSİM YAZILMALI MI?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

EN ÇOK AMORTİ VURAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Milli Piyango sıralı tam liste | 2021 yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları