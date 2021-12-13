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Amortisör ne demek, TDK'ya göre Amortisör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amortisör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amortisör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amortisör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amortisör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amortisör ne demek, TDK'ya göre Amortisör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amortisör ne demek? Amortisör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amortisör kelimesi. Peki amortisör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amortisör nedir, amortisör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AMORTİSÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amortisör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amortisör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amortisör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
- Bu düzeni kuran öge, yumuşatmalık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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