Amos Acheampong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amos Acheampong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amos Acheampong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amos Acheampong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amos Acheampong 12 Ekim 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amos Acheampong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amos Acheampong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amos Acheampong'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amos Acheampong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amos Acheampong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amos Acheampong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amos Acheampong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında Real Tamale

1 Mart 2016 yılında Bechem United

1 Ekim 2017 yılında Mekelle Kenema

18 Ekim 2019 yılında Welwalo Adigrat

1 Şubat 2022 yılında Great Olympics

31 Ocak 2023 yılında Legon Cities FC

Amos Acheampong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amos Acheampong şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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