Amos antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde binlerce yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl çalışmalar tiyatro, sahne ve merdivenlerde yoğunlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle Amos Antik Kenti'nde devam eden 2023 yılı çalışmaları tiyatro, sahne ve merdivenler bölümünde devam ediyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası destekleriyle yürütülen çalışmalardaki son gelişmeleri yerinde görmek amacıyla alana gezi düzenlendi. Geziye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Müze Müdürü Şehime Atabey, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve Ticaret Odası Meclis üyeleri katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer tiyatro kazısı, sahne ve merdivenlerde yürütülen çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

"Çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Amos'un milattan sonra ikinci yüzyıla dayanan tarihiyle Marmaris için çok değerli bir hazine olduğuna dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Amos'taki kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Buradaki çalışmaları diğer paydaş kurumlarla birlikte ilgiyle çok yakından takip ediyoruz. Her yeni unsur gün yüzüne çıktığında büyük heyecan duyuyoruz. Yanı başımızdaki bu çok değerli antik yerleşim yerini tüm detaylarıyla ortaya çıkartacak; ilçemiz için son derece önemli bu çalışmaya katkı sağlayan tüm kurumlara ve şahıslara tekrar teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)