Amos Nondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amos Nondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amos Nondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amos Nondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amos Nondi 10 Şubat 1999 tarihinde Ruiru şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Amos Nondi Obiero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amos Nondi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Amos Nondi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amos Nondi'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amos Nondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amos Nondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amos Nondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amos Nondi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında Kolkheti Poti

31 Ocak 2018 yılında FC Dila

11 Ocak 2023 yılında Ararat-Armenia

Amos Nondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amos Nondi şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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