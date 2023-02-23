Amos Youga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amos Youga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amos Youga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amos Youga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amos Youga 8 Aralık 1992 tarihinde Villeurbanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amos Youga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Soccer Consulting yapmaktadır. Amos Youga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Amos Youga'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amos Youga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stringerbell18/

Amos Youga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amos Youga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amos Youga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amos Youga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vannes

1 Temmuz 2014 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2017 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

Amos Youga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amos Youga şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amos Youga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Saint-Priest (2007–2010)

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 21 numaralı formasıyla 15 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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