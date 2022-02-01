Amperölçer ne demek, TDK'ya göre Amperölçer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amperölçer ne demek? Amperölçer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amperölçer kelimesi. Peki amperölçer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amperölçer nedir, amperölçer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMPERÖLÇER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amperölçer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre amperölçer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akımölçer

