Ampirik ne demek, TDK'ya göre Ampirik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ampirik ne demek? Ampirik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ampirik kelimesi. Peki ampirik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ampirik nedir, ampirik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMPİRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ampirik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ampirik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ampirik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görgül

- Deneysel



AMPİRİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler.

