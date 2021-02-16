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Ampul İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Ampul İmal İşçisi Meslek Kodu ile Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı, Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi), İnşaat Mühendisi-Bina vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ampul İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri mesleği için “7531.02” kod olarak kullanılır iken Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi mesleği için “2310.51” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ampul İmal İşçisi Meslek Kodu “8189.07” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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