Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi mesleği için “2310.56” kod olarak kullanılır iken Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri mesleği için “3113.26” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi Meslek Kodu “8131.68” olarak belirlenmiştir.

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