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  3. Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi

Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi

- Maçların Süper Lig'de 11 Ekim'de, 1. ve 2. Liglerde ise 18 Ekim'de başlatılması planlandı

Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi

İSTANBUL (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi ile 1. ve 2. Liglerde 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, TBESF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar ve MHK Üyesi Özer Tuğ, Ampute Futbol Teknik Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Ampute Futbol Branş Sorumlusu Orhan Erdem katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internetten canlı yayımlandı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 11 Ekim, 1. ve 2. Liglerin ise 18 Ekim'de başlatılması planlanan yeni sezonda ilk haftanın karşılaşmaları şöyle:

Süper Lig:

Şişli Yeditepe Engelliler-Pendik Engelliler

Konya Engellilergücü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik-Etimesgut Belediyesi Ampute

Bursa Ampute-Şahinbey Belediyesi Gençlik

Anadolu Erciyes Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler

Esenyurt Engelligücü-Denizli Engelliler

Trabzon Ortahisar Beldespor-Bay

1. Lig:

Uysal Hydraluic Konya Bedensel Engelliler-Adana Ampute Engelliler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor-Şanlıurfa Engelliler

Olimpik Yetenekler-Şehitkamil Engelliler

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler-Yenimahalle Engellilergücü

ODTÜ-MP Samsun Engelligücü

2. Lig:

Batman Ampute-Samsun Bedensel Engelliler

İstanbul Özürlüler-Sancaktepe Belediyespor

Başakşehir Ampute-Ordu Engellilergücü

Sakarya Ampute-Doğu Akdeniz Engelliler

Adana Altınkoza Ampute-Sakarya Akgün Ampute

Gaziantep Bedensel Engelliler-Bay

Kaynak: AA

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