Ampute Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na mükemmel başladı!

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Milli takımımız, son şampiyon Gürcistan ile karşılaştı. Etkili performansıyla göz dolduran Millilerimiz rakibin adeta sahadan sildi. Maçın ilk dakikasından itibaren kontrolü elinde bulunduran Ampute Futbol Milli Takımımız, aldığı 10-0'lık skorlar ilk maçında sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Millilerimiz bu sonuçla moral depoladı.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İTALYA

Ampute Futbol Milli Takımımızı farklı şekilde kazandığı maçın golleri , Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk'ten geldi. D Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan Ampute Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabaka saat 17.00'da başlayacak.