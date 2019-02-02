Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak’ın acı günü

Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68 ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye geldi.

Annesi büyük sevinç yaşamıştı

2017 yılında İngiltere'ye son dakikada attığı golle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonu yapan Ampute Milli Takımı kaptanı Gazi Osman Çakmak, tüm yurdu sevince boğarken annesi de ayrı bir sevinç yaşamıştı.

Kaynak: İHA