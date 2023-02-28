Amr El Saadawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Saadawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr El Saadawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr El Saadawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr El Saadawy 12 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو السعداوى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr El Saadawy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amr El Saadawy'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amr El Saadawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr El Saadawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr El Saadawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr El Saadawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2017 yılında Tanta SC

30 Haziran 2017 yılında El Ahly U21

9 Temmuz 2018 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında El Masry

Amr El Saadawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr El Saadawy şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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