Amr El Sisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Sisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr El Sisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr El Sisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr El Sisi 18 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Amr Emad Naguib şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr El Sisi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amr El Sisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Amr El Sisi'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amr El Sisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr El Sisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr El Sisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr El Sisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gaish

10 Ekim 2022 yılında Zamalek

Amr El Sisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr El Sisi şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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