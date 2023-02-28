Amr El Solia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Solia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amr El Solia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amr El Solia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amr El Solia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Solia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amr El Solia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr El Solia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr El Solia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr El Solia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr El Solia 2 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو السولية şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr El Solia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amr El Solia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 24 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Amr El Solia'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amr El Solia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amrelsoulia/

Amr El Solia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr El Solia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amr El Solia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr El Solia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ismaily

7 Ağustos 2015 yılında Al-Shaab

24 Ocak 2016 yılında El Ahly

Amr El Solia kimdir

Amr El Solia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr El Solia şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Amr El Solia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Amr El Solia nereli

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