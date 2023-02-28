Amr Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Gamal 3 Ağustos 1991 tarihinde Nag Hammadi, Qena şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو جمال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Gamal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R.L.S yapmaktadır. Amr Gamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amr Gamal'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amr Gamal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_amrgamal/

Amr Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amr Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2013 yılında El Ahly

16 Ağustos 2017 yılında Bidvest Wits FC

19 Mart 2018 yılında El Ahly

22 Mart 2018 yılında HJK Helsinki

7 Temmuz 2018 yılında El Ahly

11 Eylül 2019 yılında Gaish

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly

18 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Amr Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Gamal şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amr Gamal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Ahly

Mısır takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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