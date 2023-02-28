Amr Hossam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Hossam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Hossam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Hossam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Hossam 29 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو حسام şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Hossam Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amr Hossam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amr Hossam'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amr Hossam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Hossam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Hossam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Hossam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Shorta

25 Temmuz 2016 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

8 Eylül 2021 yılında Eastern Company

30 Eylül 2022 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında Eastern Company

Amr Hossam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Hossam şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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