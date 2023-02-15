Amr Kaddoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Kaddoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Kaddoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Kaddoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Kaddoura 1 Temmuz 1994 tarihinde Landskrona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Filistin,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Kaddoura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kujovic Sport yapmaktadır. Amr Kaddoura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Amr Kaddoura'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amr Kaddoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amr Kaddoura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Kaddoura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Kaddoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Landskrona

24 Şubat 2015 yılında Höganäs BK

30 Kasım 2015 yılında Landskrona

Amr Kaddoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Kaddoura şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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