Amr Kalawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Kalawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Kalawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Kalawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Kalawa 15 Kasım 1997 tarihinde El Beheira şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Amr Mahmoud Ismail Kalawa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Kalawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amr Kalawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amr Kalawa'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Amr Kalawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Kalawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Kalawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Kalawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Porto Suez

16 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Amr Kalawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Kalawa şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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