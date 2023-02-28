Amr Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amr Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amr Khalil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amr Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amr Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Khalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Khalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Khalil 1 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو خليل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Khalil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Amr Khalil'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amr Khalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Khalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Amr Khalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Khalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2018 yılında Tersana

30 Haziran 2019 yılında El Ittihad

26 Eylül 2021 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2022 yılında El Ittihad

Amr Khalil kimdir

Amr Khalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Khalil şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amr Khalil nereli

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