Amr Marei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Marei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Marei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Marei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Marei 1 Nisan 1992 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمر مرعي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Marei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Amr Marei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amr Marei'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amr Marei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Marei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Marei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Marei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2015 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

10 Temmuz 2017 yılında ES Sahel

1 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

16 Ağustos 2019 yılında El Makasa

17 Ekim 2020 yılında Pyramids FC

18 Ekim 2020 yılında Gaish

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

9 Eylül 2021 yılında El Masry

30 Ocak 2023 yılında Enppi SC

Amr Marei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Marei şuan Enppi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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