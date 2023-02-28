Amr Moussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Moussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Moussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Moussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Moussa 17 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو موسى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Moussa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Amr Moussa'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amr Moussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Moussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Moussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Moussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Masry

Amr Moussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Moussa şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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