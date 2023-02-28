Amr Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Reda 18 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Amr Reda El Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Reda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amr Reda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Amr Reda'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amr Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Al-Nasr U19

1 Aralık 2016 yılında Al-Nasr U23

1 Aralık 2018 yılında Wahda Reserve

1 Aralık 2019 yılında Sharjah FC

27 Ocak 2021 yılında Aswan SC

Amr Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Reda şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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