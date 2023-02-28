Amr Shaaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amr Shaaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amr Shaaban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amr Shaaban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amr Shaaban 10 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمرو شعبان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amr Shaaban Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 13 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Amr Shaaban'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amr Shaaban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amr Shaaban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amr Shaaban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amr Shaaban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2019 yılında El Raja

13 Kasım 2020 yılında El Mahalla

Amr Shaaban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amr Shaaban şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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