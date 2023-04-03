Amsal Mekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amsal Mekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amsal Mekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amsal Mekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amsal Mekic 22 Şubat 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amsal Mekic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amsal Mekic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amsal Mekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amsal Mekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19
Amsal Mekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amsal Mekic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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