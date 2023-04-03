Amsal Mekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amsal Mekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amsal Mekic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amsal Mekic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.