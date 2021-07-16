Amuda kalktı olanlar oldu! Çağla Şıkel başına gelen talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı!

Son dönemlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine gelen Çağla Şıkel kusursuz fiziğiyle de sevenlerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaından takipçilerini sağlıklı yaşam konusunda sık sık bilgilendiren 42 yaşındaki Şıkel'e bu defa nazar değdi.

FORMDA VÜCUDU İLGİ ÇEKTİ

3.8 Milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Çağla Şıkel, güne sporla başladı. Son paylaşımında kusursuz fiziğiyle büyüleyen modelin başına gelen talihsiz kaza sonucu sevenlerinin nazar değdiği yorumlarında bulunmalarına neden oldu.

ÇENESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı sayfasında paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. Daha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.