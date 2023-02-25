An Ning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 An Ning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak An Ning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

An Ning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

An Ning 8 Ekim 1995 tarihinde Yulin, Guangxi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宁安 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

An Ning Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. An Ning'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

An Ning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

An Ning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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An Ning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

An Ning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında GZ R&F

5 Ocak 2017 yılında R&F

21 Haziran 2017 yılında GZ R&F

1 Ocak 2018 yılında GZ City Res.

28 Ağustos 2018 yılında R&F

30 Haziran 2019 yılında GZ City Res.

10 Ağustos 2020 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2020 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında SC Minzu

31 Aralık 2021 yılında GZ City Res.

4 Ağustos 2022 yılında GZ City

An Ning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

An Ning şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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